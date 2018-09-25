ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

غدا.. الحكم في طعن بديع وآخرين على حكم إدراجهم في قوائم الإرهاب

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:06 م
محمد بديع - مرشد
محمد بديع - مرشد جماعة الإخوان الإرهابية
محمد عبدالله
تصدر محكمة النقض، غدًا الأربعاء، حكمها في الطعون المقدمة من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و34 آخرين على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية، فى قضية غرفة عمليات رابعة.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خفاجي، قضت في 8 مايو الماضى، بالسجن المؤبد لـ"بديع"، واثنين آخرين، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 21 آخرين، فى جلسة إعادة محاكمة بديع و38 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

ترشيحاتنا

رعب بإسرائيل بعد حصول سوريا على صواريخ اس-300

منتخب مصر..تعرف على موعد مباراة الفراعنة المقبلة

أحمد موسى: القمة المصرية الأمريكية أزعجت الأعداء .. وقطر وتركيا مجرد هوا

عزاء الفنانة سهير فخري بمسجد الشرطة.. الخميس

برتوكول تعاون بين جريدة الأهرام ومعهد جوتة لتبادل الصحفيين العلميين.. صور

تعليق أحمد موسى على غياب تميم عن مأدبة غداء سكرتير عام الأمم المتحدة..فيديو

روحاني يكشف السبب الحقيقى لانسحاب ترامب من الاتفاق النووي

ممرضتان تسحبان عجوزا تسعينية من شعرها في دار رعاية.. فيديو

أردوغان يغادر قصرين رئاسيين فى إسطنبول وينتقل إلى قصر جديد.. لهذا السبب

ثروت سويلم يكشف الأسباب الحقيقية وراء إنهاء التعاقد مع الشركة الراعية لملابس المنتخب

أحمد موسى: حرس الرئيس الأمريكي احتقر الوفد القطري بالأمم المتحدة

مدافع النجمة يوجه تحذيرا شديد اللهجة للاعبي الأهلي قبل المواجهة النارية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

تطوير نظام الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان.. صور

فيديو

أبو العينين يتابع كلمة الرئيس السيسى من داخل مقر الأمم المتحدة.. فيديو
أحمد موسى: محمد صلاح ظُلم بسبب فساد الفيفا.. وهو أفضل لاعب في العالم
بث مباشر .. كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
شاهد.. وسائل الإعلام العربية والدولية تبرز تصريحات محمد أبو العينين في الأمم المتحدة
نشأت الديهي يروي تفاصيل محاولة اعتداء فلول الإخوان عليه في نيويورك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟