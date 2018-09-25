ننشر أسماء من لهم حق دخول التصفية النهائية لاختبارات القراءة الحرة

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء ومواعيد من لهم حق دخول اختبارات التصفية النهائية في مسابقة القراءة الحرة لعام 2019م التحريرية بمسجد النور بالعباسية فى التاسعة صباحًا مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومى وفق الجدول التالى:



الأربعاء الموافق 10 / 10 / 2018م :



1. مصعب نبيل إبراهيم عبد الرازق الإسكندرية

2. عبد السلام عبد الله عبد السلام عبد الله الإسماعيلية

3. صلاح عبد المطلب عبد المطلب عبد الحميد الإسماعيلية

4. إبراهيم شوقي إبراهيم علي الإسماعيلية

5. فهمي جابر فهمي أسوان

6. بدري مرسي نور محمد أسوان

7. أحمد أحمد حسن حمدان أسوان

8. مصطفى عبد القادر عبد الماجد أسوان

9. طاهر عوض عبد الحميد أسوان

10. عيسى محمود عيسى أسوان

11. محمود محمدين إبراهيم أسوان

12. خالد حسن عبد الرحيم أسيوط

13. عبد السلام محمد عبد السلام أسيوط

14. محمود أحمد محمود أسيوط

15. صابر علي عبد الحليم أسيوط

16. شعراوي محمد شعبان أسيوط

17. أشرف عطا شحاتة أسيوط

18. محمد أحمد فضل حسن أسيوط

19. حسام بغدادي عبد العليم أسيوط

20. عمار سالم محمد أسيوط

21. محمود حسن محمود أسيوط

22. يونس خلف يونس إسماعيل أسيوط

23. حسن علي صالح سيد صالح أسيوط

24. محمود أحمد سيد عبد الفتاح أسيوط

25. عبد المنعم أحمد سيد عبد الفتاح أسيوط

26. محمد جمال علي جودة أسيوط

27. حسن محمود محمد حسن أسيوط

28. كرم جمعة حسن أحمد أسيوط

29. محمد عاشور مرسي محمود أسيوط

30. سيد عبد الرحيم محمد عثمان أسيوط

31. مصطفي عثمان أحمد عثمان أسيوط

32. زكريا سهري عبد العزيز يوسف الأقصر

33. العادلي حسن عبد الرحمن محمد الأقصر

34. مصطفى محمد احمد البيومي الأقصر

35. محمود عبد الدايم علي سليمان الأقصر

36. شعيب عبد الشفوق عشري الأقصر

37. حسن عبد الكريم حسن عسران الأقصر

38. سيد احمد علي محمود محمد الأقصر

39. مصطفى عبد الراضي حفني محمد الأقصر

40. محمد علي أبو الوفا جاد الرب الأقصر

41. عبد الله حسن عبد الله بشير الأقصر

42. أمين عبد الحميد السعدي احمد الأقصر

43. الحسن علي محمد محمد الأقصر

44. محمود احمد نوبي علي الأقصر

45. بكر إبراهيم محمود إبراهيم الأقصر

46. محمود رمضان أحمد محمود البحر الأحمر

47. إبراهيم فؤاد كامل عرابي البحر الأحمر

48. أحمد سعد عباس محيسن البحيرة

49. أحمد رجب عبده خليفة البحيرة

50. عبد الجواد شوقي عبد الجواد البحيرة

51. عبد الحميد محمد السنهوري البحيرة

52. بسيوني فوزي قطب القطري البحيرة

53. عمرو محمد سيد أحمد البحيرة

54. عبد العزيز مصطفي عبده البحيرة

55. محمد محمد يوسف البحيرة

56. سعيد محمد سعد عيسى البحيرة

57. إبراهيم طاهر إبراهيم كرسون البحيرة

58. عمرو يحيي سعد محمود الشماع البحيرة

59. محمود مصطفي سيد أحمد أبو كبشة البحيرة

60. محمد عبد الحميد أمين بني سويف

61. أحمد رشاد عبد المنعم بني سويف

62. أحمد محمد عبد العظيم بني سويف

63. عبد الرحمن سيد عثمان بني سويف

64. جمعة عبد التواب سيد بني سويف

65. محمود محمد علي بني سويف

66. محمد علي عبد الجواد بني سويف

67. كمال عشري قرني بني سويف

68. علي عيد علي عبد المجيد بني سويف

69. محمد شعبان محمد حسين بني سويف

70. محمد نور الدين عبد العظيم بني سويف

71. محمود صالح محمود بني سويف

72. احمد سيد علي بني سويف

73. مصطفي محمد محمد بني سويف

74. محمد رجب السيد عبد الدايم جنوب سيناء

75. أشرف حسين عبد الناصر جنوب سيناء

76. حامد أحمد حامد نور الدين جنوب سيناء

77. أحمد رمضان محمود الحضري جنوب سيناء

78. علي عمر عبد الفتاح هنو جنوب سيناء

79. حلمي محمود السباعي جنوب سيناء

80. صالح محمد أحمد عبد العزيز الجيزة

81. أحمد فرج علي عبد الجواد الجيزة

82. ياسر محمود محمد محمد الجيزة

83. مالك محمود فرج سيد الجيزة

84. يوسف محمد محمد علي الجيزة

85. محمود محمد مندوه محمد بركات الجيزة

86. حمدي عيد خليل عبد الصمد الجيزة

87. علي إبراهيم علي محمد الجيزة

88. سيد عبد الخالق عام عمر الجيزة

89. إبراهيم محمود طلبة الدقهلية

90. أحمد عبد الملك محمد بدران الدقهلية

91. عبد الله محمد مصطفي الدقهلية

92. مؤمن إبراهيم فهمي الدقهلية

93. أحمد محمد حلمي عبده الدقهلية

94. مسعد مسعد محمد مندور الدقهلية

95. أحمد فوقي إبراهيم البسيوني الدقهلية

96. السيد عوض السيد محمود الدقهلية

97. جمال إبراهيم أحمد إبراهيم الدقهلية

98. سامح حسان عبد الفتاح الدقهلية

99. محمد فتح الله المتولي زيادة الدقهلية

100. هاني عنتر إبراهيم زكي السباعي دمياط

101. عبد الرحمن محمد سالم خليفة دمياط

102. علي إسماعيل علي علي صابر دمياط

103. رمضان عوض محمد جاد الحق دمياط

104. أحمد شعبان نبيه المصري دمياط

105. أيمن علي مصطفي سوهاج

106. مشهور أحمد ضرار فتح الله سوهاج



الخميس الموافق 11 / 10 / 2018م :



1. عبد الإله حسين سالم عبد الإله سوهاج

2. السيد أحمد أحمد سعيد سوهاج

3. حنفي محمود دياب دياب سوهاج

4. جمال السيد سليمان سوهاج

5. عمر أحمد محمد سوهاج

6. حاتم أحمد محمد إسماعيل سوهاج

7. محمد رفاعي حسين همام سوهاج

8. ناصر غريب محمد السويس

9. إبراهيم عبد الله راغب السويس

10. حسام الدين عبد الراضي السويس

11. محمد إبراهيم علي محمد الشرقية

12. طلب محمد عبد المطلب الشرقية

13. وائل شعبان خليل عبد الجواد الشرقية

14. أحمد محمد مصطفي محمد الشرقية

15. مصباح محمد عبد الفتاح الشرقية

16. عبد الغفار محمد عبد الغفار الشرقية

17. إبراهيم محمد محمد إبراهيم الشرقية

18. محمد محمد محمود شعلان الشرقية

19. أحمد عبد الرحيم علي عبد الرحمن الشرقية

20. علي صابر عبد الباري علي الغربية

21. جمال عبد الحميد حسن الغربية

22. أحمد صلاح الدين مختار الغربية

23. عبد الرحمن علي محمد سعد الغربية

24. صلاح الدين محمد أمين الغربية

25. سليمان علي سليمان بدير الغربية

26. عصام إبراهيم سيد أحمد الغربية

27. محمود عبد الفتاح عبد الرحمن الملاح الغربية

28. عبد الله السيد علي رحيم الغربية

29. محمود أحمد عبد المنعم السجاعي الغربية

30. سلامة علي يونس الفيوم

31. محمد محمود دياب الفيوم

32. أحمد محمد رمضان الفيوم

33. محمود محمد أمين الفيوم

34. محمد أحمد علي الفيوم

35. مجدي سيد شعبان الفيوم

36. حسين عويس محمد الفيوم

37. محمد ميزار عبد الحميد الفيوم

38. محمود محمد محمد الفيوم

39. محمود سيد محمد الفيوم

40. شعراوي رمضان عطية الفيوم

41. ياسر محمد أحمد الفيوم

42. أحمد محمود طاهر الفيوم

43. محمود محمود فرج الفيوم

44. رمضان عبد الله محمد الفيوم

45. علي حسن سعيد العاطي الفيوم

46. محمد جودة محمد الفيوم

47. محمد الأمير عثمان جاد الكريم القاهرة

48. سيد عنتر صابر أبو العلا القاهرة

49. أحمد حامد حسن اسكندر القاهرة

50. هواري محمد عبد المعز القاهرة

51. سعد عبد الحميد حسن القاهرة

52. عامر أحمد عبد الخالق القاهرة

53. عايد بشير عبد الحفيظ القاهرة

54. محمد نور الدين أحمد القاهرة

55. معروف صلاح عبد المنعم القاهرة

56. محمد عبد العاطي عبد الرحمن القاهرة

57. أحمد محمد محمد إبراهيم القاهرة

58. محمد علي أحمد عبد الحليم القاهرة

59. هاني محمد عبد اللطيف بسيوني القاهرة

60. عبد الرحمن حمدي عبد التواب القاهرة

61. إبراهيم شعبان عبد اللهي مرشدي القاهرة

62. عبد الحميد عبد الرحيم عبد الحميد القليوبية

63. محمود طه حسيني القليوبية

64. محمد محمدي يوسف القليوبية

65. أحمد عبد المجيد عبد المنعم القليوبية

66. محمد عبد الله يوسف نبهان القليوبية

67. أيمن محمد عبد اللطيف القليوبية

68. السيد أحمد عبد النبي عبد الوهاب القليوبية

69. عبد الفتاح محمد محمد القليوبية

70. عبد الشافي عبد الحميد محمود القليوبية

71. أحمد السيد مصطفي القليوبية

72. سامي محمد حسانين القليوبية

73. محمد فتحي سيد سليمان القليوبية

74. محمد محمد أحمد رفاعي القليوبية

75. محمد سعيد محمد القليوبية

76. ياسر السيد بيومي القليوبية

77. إمام الليثي فتحي شحاتة القليوبية

78. محمود خليفة عبد الله أحمد قنا

79. عاصم منصور توفيق محمد قنا

80. إسماعيل محمود محمد سليم قنا

81. محمد شحاتة أحمد حميد قنا

82. أسامة شعبان عبد الصبور قنا

83. عبد الرؤوف السيد أحمد يوسف قنا

84. نصر حسن أحمد حسين قنا

85. إسماعيل محمود إبراهيم قنا

86. محمد السيد أحمد جمعة كفر الشيخ

87. علي فتحي رزق حسن كفر الشيخ

88. نصر عبد العزيز حسن الكتامي كفر الشيخ

89. سامي حسن سيف عثمان كفر الشيخ

90. عادل جاد الحق محمد جاد الحق كفر الشيخ

91. عبد الجواد محمد عبد الجواد مطروح

92. سامي سالم محمد عبيد مطروح

93. علي عبد ربه عبد الغفار مطروح

94. محمد مفرح علي محمد مطروح

95. أنور محمد محمد متولي مطروح

96. محمد السيد عبد الغني أحمد المنوفية

97. محمد سعيد جابر أحمد المنوفية

98. عبد الحميد علي عبد الرازق المنوفية

99. رجب فوزي محمد بدى المنيا

100. احمد محمد مصطفى عبد الفضيل المنيا

101. محمد عبد الحميد رجب صالح المنيا

102. حجازي ذكي محمود توفيق المنيا

103. إسماعيل احمد حافظ حسين المنيا

104. رجب شحاته محمود المنيا

105. محمد فهيم محمد أحمد الوادي الجديد

106. علي أحمد حسن سيد الوادي الجديد

