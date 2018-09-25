ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مدافع النجمة يوجه تحذيرا شديد اللهجة للاعبي الأهلي قبل المواجهة النارية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:06 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
تحدث أحمد الديب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجمة اللبناني عن استعدادات فريقه لمواجهة الأهلي في لقاء إياب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية، واستعداداته لمراقبة المغربي وليد أزارو مهاجم الأحمر.

وقال "الديب" في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يخشى لاعبي الأهلي ولن يتقهقر دفاع النجمة خلال المباراة، لأن استعدادات الفريق في الفترة الحالية قوية وقادر على مواجهة أي فريق.

وأضاف مدافع النجمة، أن وليد ازارو مهاجم كبير ولكن أحمد الديب أيضًا لاعب كبير، ولا يخشى أي لاعب مع كامل الاحترام لكل اللاعبين".

ترشيحاتنا

بث مباشر .. كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

أردوغان يطالب بإعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي

تصريح صادم من مدرب ريال مدريد عن فوز محمد صلاح بجائزة بوشكاش

شاهد.. تلميذ يبكي للعودة إلى البيت لاستكمال نومه

العثور على سفينة توابل عمرها 400عام في قاع البحر

أحمد موسى: حرس الرئيس الأمريكي احتقر الوفد القطري بالأمم المتحدة

النيابة الإدارية: خلاف شخصي وراء تصوير مريضة عارية فى الصحة النفسية

15 صورة ترصد أهم اللقطات خلال حفل الأفضل في العالم

الأعلى لتنظيم الإعلام يحقق في شكوى ضد قناة بيراميدز

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

وفاة الفنانة سهير فخري حماة رانيا فريد شوقي

ماكرون يفتح النار على مجلس الأمن ودونالد ترامب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

تطوير نظام الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان.. صور

فيديو

أبو العينين يتابع كلمة الرئيس السيسى من داخل مقر الأمم المتحدة.. فيديو
أحمد موسى: محمد صلاح ظُلم بسبب فساد الفيفا.. وهو أفضل لاعب في العالم
بث مباشر .. كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
شاهد.. وسائل الإعلام العربية والدولية تبرز تصريحات محمد أبو العينين في الأمم المتحدة
نشأت الديهي يروي تفاصيل محاولة اعتداء فلول الإخوان عليه في نيويورك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟