مدافع النجمة يوجه تحذيرا شديد اللهجة للاعبي الأهلي قبل المواجهة النارية

تحدث أحمد الديب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجمة اللبناني عن استعدادات فريقه لمواجهة الأهلي في لقاء إياب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية، واستعداداته لمراقبة المغربي وليد أزارو مهاجم الأحمر.



وقال "الديب" في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يخشى لاعبي الأهلي ولن يتقهقر دفاع النجمة خلال المباراة، لأن استعدادات الفريق في الفترة الحالية قوية وقادر على مواجهة أي فريق.



وأضاف مدافع النجمة، أن وليد ازارو مهاجم كبير ولكن أحمد الديب أيضًا لاعب كبير، ولا يخشى أي لاعب مع كامل الاحترام لكل اللاعبين".