تأجيل محاكمة 21 محاميا بتهمة إهانة القضاء في المنيا

أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، محاكمة 21 محاميا في مركز مغاغة شمال المحافظة لإتهامهم بإهانة القضاء، إلى جلسة يوم 13 من شهر نوفمبر المقبل.



وأجلت المحكمة نظر القضية للتنفيذ بعض طلبات الدفاع، ومنها استدعاء لجنة الإذاعة والتليفزيون التي سبق وأن أودعت تقريرها بالدعوة، وطلب من هيئة الاستعلامات بتاريخ رفع الفيديوهات عبر اليوتيوب، وأيضا طلب بضم دفتر استعلام من نيابة شمال المنيا الكليه من تاريخ انتقال نيابة مغاغة الجزئية للعمل بمجمع محاكم المنيا وتاريخ العودة إلى نيابة مغاغة.



كانت النيابة العامة فى نوفمبر 2015 احالت ٢١ محاميا من أبناء مركز مغاغة إلي المحاكمة الجنائية، بتهم التعدي على رئيس نيابة مغاغة وتعطيل العمل داخل مؤسسة قضائية، والتظاهر ضد السلطة القضائية، وإحداث الشغب وتعطيل مصالح المواطنين، وبدأت أولى جلسات الحاكمة في يناير 2017.