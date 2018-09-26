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فن

25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:58 ص
صدى البلد
محمد نبيل
شهد مسرح المارينا مساء أمس الثلاثاء بمهرجان الجونة السينمائي، عرض الفيلم المصري "عيار ناري" الذي يعرض خارج المسابقة الرسمية وقد نفدت جميع تذاكر منذ مساء أمس. 

وكان على رأس الحضور يسرا ، ليلى علوى، شيرين رضا، منى زكى، هنا شيحة، أمينة خليل، منى شلبى، صبا مبارك، عمر السعيد، اروى جودة، بشرى، إياد نصار، محمد لطفى، احمد حاتم، جميلة عوض، ريهام عبد الغفور، إنجى المقدم، رشا مهدى، جمال سليمان، مكسيم خليل، بجانب العديد من المخرجين ومنهم داود عبد السيد ويسري نصر الله، وحاتم على، قد خطف احمد الفيشاوي الأنظار على السجادة الحمراء بصحبة زوجته التى ظهر معها لأول مره. 

والفيلم من إنتاج شركة iProductions وفيلم كلينك منتج مشارك، ومن المقرر أن يحضر أبطال الفيلم ومنهم أحمد الفيشاوي وروبي ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وضيوف الشرف أحمد مالك وهنا شيحة وأحمد كمال وصفاء الطوخي وسامي مغاوري ومحمد رضوان.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير عبد السلام موسى، ومصممة الملابس ناهد نصر الله، ومصمم الديكور على حسام علي، والمنتج الفني أحمد يوسف، مونتاج أحمد حافظ، مهندس الصوت أحمد عدنان، مكساج أحمد أبو السعد، موسيقى تصويرية أمين بوحافة، إشراف عام أحمد فهمي.
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل
25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل

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25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل

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