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أحمد موسى: محمد صلاح ظُلم بسبب فساد الفيفا.. وهو أفضل لاعب في العالم

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:14 م
محمد صلاح
محمد صلاح
كـريـم الـخـطيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن محمد صلاح يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم، موضحا أن صلاح أفضل من لوكا مودريتش بكثير.

وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن محمد صلاح "اتظلم" نتيجة فساد الفيفا، وسطوة ريال مدريد والأندية الكبرى على المنظومة.

وأشار إلى أن بعض الأشقاء العرب خذلونا ولم يعطوا صوتهم لصلاح، مضيفا : «عيب علي الاشقاء العرب ألا يعطوا صوتهم لصلاح».

ووجه موسى رسالة لمحمد صلاح: « ولا يهمك انت في عيوني الافضل والبطل وركز في المباريات القادمة وأنت افضل لاعب في العالم بالنسبة لنا وكل جماهير الكرة».

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