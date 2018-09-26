القابضة للنقل البحري والبري تشتري 75 أتوبيسا جديدا

أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن شراء 75 أتوبيسًا بتكلفة 147.2 مليون جنيه لدعم أسطول 3 شركات تابعة بغرض تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.





وقالت الشركة في تصريحات صحفية، إنه سيتم توفير 20 أتوبيسًا لشركة شرق الدلتا و34 أتوبيسًا لـغرب ووسط الدلتا، و21 أتوبيسًا لشركة الصعيد.



