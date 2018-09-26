القابضة للنقل البحري والبري تشتري 75 أتوبيسا جديدا

أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن شراء 75 أتوبيسًا بتكلفة 147.2 مليون جنيه لدعم أسطول 3 شركات تابعة بغرض تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وقالت الشركة في تصريحات صحفية، إنه سيتم توفير 20 أتوبيسًا لشركة شرق الدلتا و34 أتوبيسًا لـغرب ووسط الدلتا، و21 أتوبيسًا لشركة الصعيد.
وذكرت الشركة في وقت سابق عن ارتفاع أرباح 3 شركات لتداول الحاويات (الإسكندرية، دمياط، بورسعيد) إلي 4.4 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي و وصول جملة الاستثمارات لتلك الشركات بقيمة بلغت 164.4 مليون جنيه.