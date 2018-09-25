رفع أعلام فلسطين أثناء اجتماع حزب المعارضة البريطاني .. فيديو













رفع أعلام فلسطين خلال اجتماع حزب العمال البريطاني، وسط مطالبات بإلغاء اتفاقيات السلاح مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. pic.twitter.com/BI9s5Tbbd3 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 25, 2018

رفع أعضاء حزب العمال البريطاني الأعلام الفلسطينية أثناء اجتماع للحزب، وسط مطالبات بإلغاء اتفاقيات السلاح مع الكيان الإسرائيلي.وطالب أعضاء الحزب بضرورة إلغاء اتفاقيات السلاح مع دولة الإحتلال الإسرائيلي.وطرح الحزب عددا من المقترحات بخصوص حقوق الفلسطينيين ودعوات رفع الحصار عن قطاع غزة، والتحقيق في استخدام إسرائيل القوة ضد المتظاهرين على حدود القطاع.واستنكر المؤتمر "إعادة كتابة تاريخ الشعب الفلسطيني وشطب ضحايا حرب عام 1948 والذين خرجوا من أراضيهم"، في إشارة إلى محاولات تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".