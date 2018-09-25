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أخبار العالم

رئيس مجلس النواب العراقي يصل الكويت في أول زيارة رسمية له

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:23 م
محمد الحلبوسي
محمد الحلبوسي
أ ش أ
وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إلى دولة الكويت في أول زيارة رسمية له بعد فوزه برئاسة البرلمان.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب - في بيان صحفي، أوردته قناة السومرية نيوز الليلة - أن رئيس مجلس النواب وصل إلى دولة الكويت في مستهل زيارة رسمية كان في استقباله رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم".

يذكر أن مجلس النواب الجديد انتخب في 16 سبتمر 2018 محمد الحلبوسي رئيسًا وحسن كريم لمنصب النائب الأول وبشير الحداد لمنصب النائب الثاني.

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