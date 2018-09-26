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اقتصاد

الأمم المتحدة تعرض تقريرها للتجارة والتنمية من القاهرة.. اليوم

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
تعرض منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، تقريرها اليوم الأربعاء من القاهرة، بشأن أوضاع التجارة و التنمية على مستوى العالم، بحضور الدكتور محمود الخفيف، كبير الاقتصاديين بالأونكتاد.

ويبلغ عدد أعضاء الأونكتاد حاليا 188 دولة، ويشارك في عمله، بصفة مراقبين، الكثير من المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية وممثلي المجتمع المدني.

تتلخص أهدافه في: زيادة في فرص التجارة والتنمية المتاحة للبلدان النامية، ومساعدة هذه البلدان على مواجهة التحديات الناشئة عن العولمة وعلى الاندماج في الاقتصاد العالمي على أساس أكثر إنصافًا.

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