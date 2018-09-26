الأمم المتحدة تعرض تقريرها للتجارة والتنمية من القاهرة.. اليوم

تعرض منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، تقريرها اليوم الأربعاء من القاهرة، بشأن أوضاع التجارة و التنمية على مستوى العالم، بحضور الدكتور محمود الخفيف، كبير الاقتصاديين بالأونكتاد.





ويبلغ عدد أعضاء الأونكتاد حاليا 188 دولة، ويشارك في عمله، بصفة مراقبين، الكثير من المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية وممثلي المجتمع المدني.



