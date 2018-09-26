اليوم.. رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في زيارة لسوهاج

يبدأ اليوم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، زيارته لمحافظة سوهاج ويرافقه في الزيارة وزراء النقل، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والزراعة، والتنمية المحلية.





ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء والوزراء المرافقين له للمحافظة في التاسعة صباحا عبر مطار سوهاج ويكون في استقبالهم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم ويستهل رئيس الوزراء جولته في المحافظة بزيارة مدينة سوهاج الجديدة بمنطقة الكوامل والتي تقع في المنطقة الصحراوية غرب مدينة سوهاج، حيث يتفقد الوحدات السكنية المنفذة في المنطقة، بعدها يتفقد محطة مياه مدينة سوهاج الجديدة، ثم يتفقد جامعة سوهاج.





وبعد منتصف اليوم يتفقد رئيس الوزراء مدرسة الشروق بمنطقة حي غرب سوهاج، بعدها يتوجه إلي مدينة أخميم شرق المحافظة حيث يتفقد مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الألبان بمنطقة الديابات، وكذلك مشروعات إنتاج الدواجن.



