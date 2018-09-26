التموين تناشد المواطنين بتحديث بطاقاتهم عبر الموقع الإليكتروني

ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التى بها اخطاء ضرورة تصحيحها وتحديثها البيانات عبر موقع إدارة دعم مصر وعنوانه https://www.tamwin.com.eg





‏وشدّدت الوزارة في تصريحات لها اليوم، علي سرعة تحديث البيانات وتصحيح الأخطاء بهذه البطاقات، حتى لا يتم إلغاء البطاقة، حيث سيتم إلغاء البطاقات التى بها أى خطأ بعد يوم ٨ نوفمبر ٢٠١٨، وحال الغاء اى بطاقة من هذه البطاقات بعد هذا التاريخ وتظلم صاحبها سيقوم بالتقدم بطلب لإصدار بطاقة تموينية جديدة وفقًا لإجراءات وضوابط وقواعد إصدار البطاقات التموينية الجديدة.



