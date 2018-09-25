وزيرة البيئة تصل شرم الشيخ استعدادا لمؤتمر التنوع البيولوجي وتفقد المحميات

وصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلي مدينة شرم الشيخ في جولة مكوكية لزيارة مواقع العمل البيئي بالمدينة وعقد مجموعة من اللقاءات؛ لبحث ترتيبات استضافة المدينة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم وتفقد حالة المحميات بالمحافظة.



وبدأت الوزيرة زيارتها بلقاء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمناقشة الترتيبات المتعلقة بمؤتمر التنوع البيولوجي.



وزارت عقب لقاء المحافظ عددا من المواقع بمدينة شرم الشيخ للوقوف على الوضع البيئي بها ومنها محمية نبق وقرية الغرقانة وحديقة السلام، وأعمال التطوير بمحمية رأس محمد، بالإضافة إلى زيارة مقر محميات البحر الأحمر ولقاء العاملين، وزيارة مركز التدريب.



وستشارك وزيرة البيئة في البرنامج التدريبي الخاص بالإدارة المستدامة لمخلفات الرعاية الصحية بحضور ممثل منظمة الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.