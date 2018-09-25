ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزيرة البيئة تصل شرم الشيخ استعدادا لمؤتمر التنوع البيولوجي وتفقد المحميات

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:22 م
صدى البلد
حنان توفيق
وصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلي مدينة شرم الشيخ في جولة مكوكية لزيارة مواقع العمل البيئي بالمدينة وعقد مجموعة من اللقاءات؛ لبحث ترتيبات استضافة المدينة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم وتفقد حالة المحميات بالمحافظة.

وبدأت الوزيرة زيارتها بلقاء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمناقشة الترتيبات المتعلقة بمؤتمر التنوع البيولوجي.

وزارت عقب لقاء المحافظ عددا من المواقع بمدينة شرم الشيخ للوقوف على الوضع البيئي بها ومنها محمية نبق وقرية الغرقانة وحديقة السلام، وأعمال التطوير بمحمية رأس محمد، بالإضافة إلى زيارة مقر محميات البحر الأحمر ولقاء العاملين، وزيارة مركز التدريب.

وستشارك وزيرة البيئة في البرنامج التدريبي الخاص بالإدارة المستدامة لمخلفات الرعاية الصحية بحضور ممثل منظمة الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.

ترشيحاتنا

العاهل السعودي يزور المسجد النبوي .. صور

من هو بوشكاش الذي فاز صلاح بجائزته لأحسن هدف في العالم؟

تصفيق حاد للرئيس السيسي عقب انتهاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

برتوكول تعاون بين جريدة الأهرام ومعهد جوتة لتبادل الصحفيين العلميين.. صور

ثروت سويلم يكشف الأسباب الحقيقية وراء إنهاء التعاقد مع الشركة الراعية لملابس المنتخب

عمرو دياب يقود دراجة.. ودينا الشربيني تجري خلفه.. صور

15 صورة ترصد أهم اللقطات خلال حفل الأفضل في العالم

باكستان تصادر 21 سيارة فارهة مملوكة للعائلة الحاكمة في قطر

ترامب يحتفي بالسيسي ويحتقر رئيس وزراء كندا في مأدبة غداء الأمم المتحدة

والنبي ادوني ربع ساعة أنام.. حرقة طفل يبكي في المدرسة بسبب الصحيان بدري.. فيديو

عم الطفل الباكى بسبب النوم فى المدرسة يكشف تفاصيل وسبب الواقعة.. فيديو

مدافع النجمة يوجه تحذيرا شديد اللهجة للاعبي الأهلي قبل المواجهة النارية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

تطوير نظام الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان.. صور

فيديو

أبرز رسائل الرئيس السيسي من منصة الأمم المتحدة.. فيديو
طارق فهمي: الرئيس السيسي تحدث عن دور مصر الرئيسي في المنطقة
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي جامعة وأظهرت عجز الأمم المتحدة
السيسي: مصر تستعيد مصداقيتها.. ونتمنى مستقبلا قائما على السلام وتقبل الآخر
السيسي: مصر في مقدمة الدول الداعمة للحل السياسي بـ سوريا واليمن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟