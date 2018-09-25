الزملوط: مسابقة لحفظ القرآن الكريم بجميع مدارس الوادي الجديد

قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، تنظيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم بجميع مدارس المحافظة بمختلف مراحل التعليم، على أن يجري منح المتفوقين جوائز لتشجيعهم وتحفيز باقي الطلاب على التميز.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمدارس قطاع غرب الموهوب التعليمي بمركز الداخلة، بهدف التأكد من سير العملية التعليمية بانتظام وخاصة بالمناطق البعيدة.



وأشار الزملوط، إلى تكليف مسئولي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بسرعة سد العجز فى مدرسي العلوم والرياضيات في مرحلتي ( إعدادي- ثانوي ).