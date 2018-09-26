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محافظات

ثقافة الوادي الجديد تناقش كتاب غزوة حنين

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 03:51 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد منصور ابو العلمين
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أنشطة متنوعة بفرع ثقافة الوادي الجديد، حيث أقيمت محاضرة ثقافية بعنوان "يعني ايه كلمة وطن "حاضرها كامل محمد بالنادى الاجتماعي بالجديدة.

وناقش بيت ثقافة بلاط، كتاب "غزوة حنين" للمؤلف عبد المجيد جوده السحار، بالإضافة إلى إستمرار قصر ثقافة الخارجة فى تقديم فعاليات الورش الفنية للأطفال ضعاف السمع ومكفوفي البصر وذلك ضمن نشاط الشباب والعمال والتي تستمر حتى 25 سبتمبر الجارى.

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