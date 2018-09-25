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مرأة

خليط طبيعي يقضي على آلام الركبتين

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:21 م
صدى البلد
علا أحمد
يعتبر التخلص من مشكلة آلام الركبتين من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير، ولا يعلم معظمنا كيفية التصدى لتلك الأزمة، واستخدام العقاقير الطبية أمر غير مجد فى كثير من الأحيان وقد يسبب مزيد من الآلام بالنسبة لنا.

كما جاء في موقع "بولد سكاى" الهندى٤ فهناك طريقة فعالة ومجربة تساهم بصور كبيرة في التصدى فتلك الإزمة بدون حاجة إلى تكلفة عالية.

المكونات المطلوبة:
لافندر.
عشب الصدر.
زيت الليمون.
زيت اللوز الحلو.
مغلى الينسون.

الطريقة:
تخلط المكونات كلها معا وتوضع على النار لمدة ربع ساعة.
ضعي الخليط على منطقة الألم لمدة ربع ساعة.

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