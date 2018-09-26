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محافظات

قوافل طبية مجانية لقرى الفرافرة بالوادي الجديد

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:31 ص
سيدة مشرف وكيل وزارة
سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد.
محمد منصور ابو العلمين
نفذت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد قوافل طبية مجانية بقرى عثمان بن عفان وقرية اللواء صبيح مركز الفرافرة ضمن جهود مديرية الصحة لتوفير الخدمات الطبية المتنقلة للقرى الأكثر احتياجاً للخدمات الصحية، حيث شملت القافلة عددا كبيرا من التخصصات الطبية المتنوعة وتم توقيع الكشف الطبى على عدد كبير من المواطنين من أهالى القرى.

قامت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، الدكتورة السيدة مشرف، بالمرور على تجهيزات القافلة من دواء ومستلزمات وعيادات طبية تقدم خدمات الكشف والتحاليل وصرف العلاج المجانى لأبناء القرية برفقة فريق الإشراف على القوافل والدكتور محمد سعد منسق قوافل المحافظة والدكتور على محمد مدير إدارة الفرافرة الصحية.

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