فيفيان مراد: سعيدة بنجاح أبعد أحسنلك وهذا مصير الكليب

أعربت الفنانة اللبنانية فيفيان مراد عن سعادتها من نجاح أغنيتها الجديدة "ابعد أحسنلك" التي طرحتها قبل أيام على المتاجر الإلكترونية، وحققت مشاهدات كبيرة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وقالت فيفيان مراد في تصريح خاص لـ صدى البلد إنها لم تنو عمل كليب للأغنية حتى الآن، لافتة إلى أنها تعكف على عدة أعمال فنية سوف تكشف عنها خلال الفترة المقبلة.



وعلى جانب آخر، تستعد فيفيان مراد لإحياء حفل غنائي ساهر لها يوم الجمعة 5 أكتوبر المُقبل، على هامش فعاليات مهرجان سيدة الوردية، والتي تختتم به فيفيان سلسلة حفلاتها الصيفية.