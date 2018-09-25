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فرج عامر: رؤية السيسى أمام الأمم المتحدة تخلص العالم من الإرهاب

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:16 م
الرئيس السيسى في
الرئيس السيسى في الامم المتحدة
عبدالله خالد
‏‫أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أهمية القضايا التى جاءت فى كلمة الرئيس السيسي أمام منظمة الأمم المتحدة اليوم، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق لدى الرأى العام المصرى والعربى والإفريقي والإسلامى والعالمى.

وقال "عامر" فى بيان له إن الرئيس السيسى طاف بممثلى العالم حول جميع القضايا التى تهم شعوب الكرة الأرضيّة، خاصة فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود التى باتت تهدد أى دولة فى العالم، وأنه يجب على المجتمع الدولى أن يكون له دوره فى المواجهة الشاملة لظاهرة الإرهاب، مؤكدا أن الأخذ برؤية الرئيس السيسى سوف يخلص العالم من الإرهاب.

أشار عامر إلى رؤية الرئيس السيسى بشأن ملف إحياء مسيرة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والعمل على إنهاء هذا الصراع التاريخى فى ضوء مقررات الشرعية الدولية وبما يضمن حصول الشعب الفلسطينى على جميع حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن أخذ المجتمع الدولى أيضا برؤية الرئيس السيسى بشأن الأوضاع المتردية داخل سوريا وليبيا واليمن سوف ينهى هذه المشكلات والأزمات داخل هذه الدول.

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