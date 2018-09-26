أجندة الحوادث.. الحكم في طعن بديع و35 آخرين بـ غرفة عمليات رابعة.. ونظر إعادة محاكمة مرسي وقيادات الإخوان في اقتحام السجون.. نظر أمر التحفظ على أموال معصوم مرزوق وآخرين

نظر طعون متهمي "أحداث الظاهر" على أحكام السجن من 7 إلى 10 سنوات

النقض تنظر طعن "ريان الإسماعيلية" و5 آخري

الحكم فى طعن بديع وآخرين على حكم إدراجهم بقوائم الإرهاب

نظر إعادة محاكمة مرسي وقيادات الإخوان في اقتحام السجون

الحكم في طعن «بديع» و35 آخرين بـ«غرفة عمليات رابعة»

نظر محاكمة 10 متهمين بالتعدي على ضباط قرية البضائع بالمطار

الحكم فى 6 دعاوى تطالب بعزل 7 أعضاء بمجلس نقابة الصيادلة

نظر أمر التحفظ على أموال معصوم مرزوق وآخرين

تشهد ساحات المحاكم على مستوى الجمهورية العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام، حيث تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكمها في الطعن المقدم من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و35 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم، بالسجن المؤبد والسجن 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت في 8 مايو الماضي، بالسجن المؤبد لـ«بديع»، واثنين آخرين، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 21 آخرين، في جلسة إعادة محاكمة بديع و38 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».وتعود الأحداث إلى تنظيم عناصر جماعة الإخوان اعتصامًا في محيط مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر بالقاهرة، احتجاجًا على عزل محمد مرسي، من رئاسة الجمهورية، يوليو 2013.ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم: إعداد غرفة عمليات لتوجية تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى ميدانى رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة والجيزة، إضافة إلى التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.وتنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث قسم الظاهر"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المشدد من 7 إلى 10 سنوات.وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، في 31 ديسمبر عام 2016، بمعاقبة 77متهمًا بالسجن المشدد 10سنوات، وعاقبت 25 بالسجن المشدد 7 سنوات، كما عاقبت حدثين بالمشدد 7سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الظاهر".ونسبت النيابة العامة، للمتهمين تهم؛ ارتكاب جرائم الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيوني وآخرين عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدا مع سبق الإصرار، وتخريب مبان وأملاك عامة.وأسندت إليهم تهم؛ إتلاف أموال ثابتة ومنقولة للمجني عليهم جمال سيد مصطفى قاسم وآخرين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص (مسدسات وخرطوش وسيوف وسكاكين ومطاوي وسنج وغيرها) والاعتداء على قوات الشرطة باستخدام القوة والعنف.وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في شهر مايو 2014 (حكم أول درجة)، بمعاقبة 102 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 20 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات في أعقاب انتهاء العقوبة.وألغت محكمة النقض، أحكام أول درجة الصادرة بالسجن المشدد بحق المتهمين في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق أن أصدرت حكما بالإدانة بحقهم.وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، أمر التحفظ على الأموال المقدم من النيابة العامة ضد المتهمين معصوم مرزوق، ورائد سلامة وعبد الفتاح البنا والدكتور يحيى القزاز ونرمين حسين وسامح سعودى وآخرين على خلفية القضية رقم 1305 لسنة 2018.يشار إلي أن نيابة أمن الدولة العليا، تقدمت بطلب للتحفظ على أموال المتهمين، ونظرت الدائرة الرابعة اليوم الطلب وأجلت نظر الجلسة لـ26 سبتمبر الجارى للقزار.كانت النيابة قررت حبس معصوم مرزوق ويحيى القزاز ورائد سلامة و4 آخرين، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة معهم فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية فى تنفيذ أغراضها.وتنظر محكمة جنح مصر الجديدة، اليوم الأربعاء، أولي جلسات محاكمة 10 متهمين بالتعدي بالضرب على رجال الشرطة بقرية البضائع بمطار القاهرة وإتلاف محتوياتها إثر خلاف على إجراءات إستلام إحدى الجثث لذويهم القادمة من ليبيا.كان المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية قد أمر بإحالة 10 متهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح بجلسة الأحد 26 سبتمبر القادم وذلك لإتهامهم بالتعدي بالضرب على رجال الشرطة بقرية البضائع بمطار القاهرة وإتلاف محتوياتها إثر خلاف على إجراءات إستلام إحدى الجثث لذويهم القادمة من ليبيا .تعود وقائع القضية إلى يوم 26 يوليو الماضي حينما تقدم بعض الأهالي إلى مسئولي قرية البضائع بمطار القاهرة لإستلام جثة لذويهم قادمة من الأراضي الليبية حيث أوضح لهم ضباط أمن مطار القاهرة بوجود إجراءات قانونية لتسليم واستلام الجثث وأكدوا لهم ضرورة إنهاء هذه الإجراءات قبل تسليمهم للجثة إلا أنهم رفضوا وحاولوا استلام الجثة بالقوة.وقام المتهمون بالاتصال بمجموعة أخرى من ذويهم وأقاربهم الذين حضروا وأقدموا على إتلاف معظم أعمدة وأركان قرية البضائع والسيارات التي حولها والتعدي بالضرب على أمناء الشرطة والضباط الذين حاولوا التصدي لهم وردعهم عن تلك الأفعال.كما تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.وكانت التحقيقات كشفت النقاب عن قيام المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبوزعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلًا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.وكشفت التحقيقات أن المتهمين، وبمعاونة من عناصر من حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية، ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء- ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 .وكشفت التحقيقات النقاب عن أن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان (المرشد العام للجماعة ونائبه محمود عزت وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان.وتصدر محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمها في 6 دعاوى يطالبون بعزل 7 من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة من مناصبهم، وتصعيد غيرهم، خلال الجمعية العمومية التى عقدت برئاسة الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة.واختصمت الدعاوى رقم 44539/44453/44388/44383/44552/44451 لسنة 72 قضائية، نقيب الصيادلة.وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، برئاسة النقيب الدكتور محيى عبيد، والتى عقدت فى 14 مايو الماضى، أصدرت قرارا بإسقاط عضوية 7 من أعضاء مجلس النقابة العامة، هم الدكتور "أحمد عبيد، أحمد فاروق، حسام حريرة، ثروت حجاج، محمد عصمت، فتح الله الشرقاوى، عمرو زكرى".وتصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكمها في الطعون المقدمة من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و34 آخرين على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية، فى قضية غرفة عمليات رابعة.كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خفاجي، قضت في 8 مايو الماضى، بالسجن المؤبد لـ"بديع"، واثنين آخرين، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 21 آخرين، فى جلسة إعادة محاكمة بديع و38 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".وتنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من عويضة سالم، الملقب بـ"ريان الإسماعيلية" و5 آخرين علي أحكام سجنهم بتهمة توظيف الأموال والنصب على المواطنين.كانت المحكمة الاقتصادية ببورسعيد، برئاسة المستشار عصام القزاز، قضت بمعاقبة عويضة سالم المعروف بـ"ريان الإسماعيلية" بالسجن المشدد 15 سنة، كما أمرت بمعاقبة خمسة آخرين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بتهمة توظيف الأموال والنصب على المواطنين، كما أمرت المحكمة بتغريم المتهم 494 مليون جنيه.