أحمد سلامة لـ صدى البلد: هذه شروطى للموافقة على عمل أبنائى بالتمثيل

أكد الفنان أحمد سلامة أنه يوافق على دخول أبنائه للمجال الفنى بشرط أن يكونوا أصحاب موهبة حقيقية.



وأضاف سلامة في ندوة صدى البلد "أن ابنه يدعى كريم طلب منه أكثر من مرة دخول الوسط الفنى لكنني رفضت لعدم امتلاكه موهبة على عكس شقيقتيه سارة وزينب".



وأشار سلامة إلى أنه يتوقع نجاحا كبيرا لابنته زينب ويرى أنها موهوبة وقدمت أكثر من دور تمثيلى ومنهم مسلسل أبو العروسة، مضيفا أنه يرى ابنته زينب تسير على نهج الفنانة الكبيرة سوسن بدر.



يذكر أن آخر أعمال أحمد سلامة هو مسلسل "سلسال الدم" الذي عرض في رمضان الماضي.