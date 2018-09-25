ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أحمد سلامة لـ صدى البلد: هذه شروطى للموافقة على عمل أبنائى بالتمثيل

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:53 م
صدى البلد
سمر سعد
أكد الفنان أحمد سلامة أنه يوافق على دخول أبنائه للمجال الفنى بشرط أن يكونوا أصحاب موهبة حقيقية.

وأضاف سلامة في ندوة صدى البلد "أن ابنه يدعى كريم طلب منه أكثر من مرة دخول الوسط الفنى لكنني رفضت لعدم امتلاكه موهبة على عكس شقيقتيه سارة وزينب".

وأشار سلامة إلى أنه يتوقع نجاحا كبيرا لابنته زينب ويرى أنها موهوبة وقدمت أكثر من دور تمثيلى ومنهم مسلسل أبو العروسة، مضيفا أنه يرى ابنته زينب تسير على نهج الفنانة الكبيرة سوسن بدر.

يذكر أن آخر أعمال أحمد سلامة هو مسلسل "سلسال الدم" الذي عرض في رمضان الماضي.

ترشيحاتنا

24 رسالة في كلمة الرئيس السيسي من منصة الأمم المتحدة.. فيديو

أنام ربع ساعة بس.. تعليق ناري من معتز الدمرداش على الطفل الباكي.. فيديو

ما محبة إلا بعد عداوة.. صداقة عمر الشريف وعادل هيكل بدأت بخناقة

حمدي النقاز مهدد بالإيقاف بسبب 132 ألف دولار

طريقة سهلة وبسيطة لتنظيف وتعقيم الغلاية فى دقائق

أبرزها الاعتراف بالقدس واستعادة مصداقية مصر.. 5 رسائل حاسمة من السيسي في الأمم المتحدة

أحمد سلامة لـ صدى البلد: هذه شروطى للموافقة على عمل أبنائى بالتمثيل

نجم الزمالك يكشف سبب رفضه للأهلي والانتقال إلى القلعة البيضاء

الأعلى لتنظيم الإعلام يحقق في شكوى ضد قناة بيراميدز

أحمد سلامة لـ صدى البلد: ندمت على ظهوري في شارع الهرم

وفاة الفنانة سهير فخري حماة رانيا فريد شوقي

الشرطة الأمريكية تطرد الإخوان من أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

تطوير نظام الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان.. صور

فيديو

طارق فهمي: الرئيس السيسي أكد أن مصر لا تتدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة
استشاري: 5 نصائح للمرأة الحامل لتجنب مشاكل وآلام العظام بعد الولادة.. فيديو
طارق فهمي: السيسي كرر كلمة المصداقية فى كلمته أمام الأمم المتحدة 7 مرات
24 رسالة في كلمة الرئيس السيسي من منصة الأمم المتحدة.. فيديو
طارق فهمي: الرئيس السيسي تحدث عن دور مصر الرئيسي في المنطقة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟