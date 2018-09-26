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محافظات

محافظ الفيوم يكرم رئيس مركز ومدينة طامية لبلوغه سن التقاعد.. فيديو

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:06 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم حفل تكريم المهندس محمد سيد عيد رئيس مركز ومدينة طامية لبلوغه سن التقاعد والذي أقيم بنادي النصر الرياضي بطامية بحضور المهندس حسن موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم وممثلي الأزهر والكنيسة وعدد من قيادات المحافظة وأهالي مركز طامية، بدأ الحفل بالسلام الجمهوري والأغاني الوطنية والثناء على إنجازات رئيس مركز ومدينة طامية ومسيرة كفاحه وعطائه العملية.

وفي كلمته أكد محافظ الفيوم أنه يوم الاخلاص والوفاء تكريما لرئيس مركز ومدينة طامية لتفانيه في العمل ,وأكد سيادته عن كامل سعادته لوجوده وسط أهالي طاميه، وفي نهاية اللقاء قدم المحافظ درع المحافظة لرئيس مركز ومدينة طامية لإخلاصه وتفانيه في العمل.
محافظ الفيوم يكرم رئيس مركز ومدينة طامية لبلوغه سن التقاعد.. فيديو
محافظ الفيوم يكرم رئيس مركز ومدينة طامية لبلوغه سن التقاعد.. فيديو
محافظ الفيوم يكرم رئيس مركز ومدينة طامية لبلوغه سن التقاعد.. فيديو

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