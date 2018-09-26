محافظ الفيوم يكرم رئيس مركز ومدينة طامية لبلوغه سن التقاعد.. فيديو

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم حفل تكريم المهندس محمد سيد عيد رئيس مركز ومدينة طامية لبلوغه سن التقاعد والذي أقيم بنادي النصر الرياضي بطامية بحضور المهندس حسن موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم وممثلي الأزهر والكنيسة وعدد من قيادات المحافظة وأهالي مركز طامية، بدأ الحفل بالسلام الجمهوري والأغاني الوطنية والثناء على إنجازات رئيس مركز ومدينة طامية ومسيرة كفاحه وعطائه العملية.



