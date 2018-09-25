مديرية تموين الأقصر تحرر 47 مخالفة متنوعة

أسفرت حملة تموينية شنتها مديرية تموين الأقصر على الأسواق بالتعاون مع إدارات تموين البياضية وأرمنت وإسنا، عن تحرير عدد 47 محضرا ومخالفة تموينية متنوعة.



تضمنت المخالفات المضبوطة، 3 محاضر سلع منتهية الصلاحية، 2000علبة زبادى و 60قطعة لوليتا و 8 كيلو مش، و5 محاضر تصرف فى طن دقيق مخابز بلدى، و6 محاضر توقف مخابز عن الإنتاج، ومحضر خبز غير مطابق للمواصفات، و 17 محضرا عدم الإعلان عن الأسعار، و 5 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و2 مخالفة سلع مجهولة المصدر 55كيلو سكر و 50علبة سجائر، و 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر إدارة محلات بدون ترخيص.



من جانبه قال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، الرقابة مستمرة على جميع الأنشطة التموينية، حرصًا على مقدرات الدولة المخصصة للدعم ومن أجل وصوله لمستحقيه وتكثيف الرقابة في الفترة الحالية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والثلاجات لضبط الأسعار وضبط كافة المخالفات والخارجين عن القانون.

