اليوم.. نظر أمر التحفظ على أموال معصوم مرزوق وآخرين

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، أمر التحفظ على الأموال المقدم من النيابة العامة ضد المتهمين معصوم مرزوق، ورائد سلامة وعبد الفتاح البنا والدكتور يحيى القزاز ونرمين حسين وسامح سعودى وآخرين على خلفية القضية رقم 1305 لسنة 2018.





يشار إلي أن نيابة أمن الدولة العليا، تقدمت بطلب للتحفظ على أموال المتهمين، ونظرت الدائرة الرابعة اليوم الطلب وأجلت نظر الجلسة لـ26 سبتمبر الجارى للقزار.



