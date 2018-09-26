برلماني: السيسي قدم روشتة لإنقاذ العالم من ويلات الإرهاب

‏‫وصف النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الأمم المتحدة بأنها "تاريخية" وجاءت معبرة بكل الصدق والامانة عن الرأى العام المصرى والعربى والعالمى مطالباً المجتمع الدولى بالإسراع فى تنفيذ رؤى الرئيس السيسى حول مختلف القضايا التى جاءت فى كلمته.





وقال "أبو جاد" فى بيان له، إن كلمات الرئيس السيسى حول إحياء مسيرة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تتطلب الإسراع فى تنفيذها لإنهاء الصراع التاريخى الذى طال انتظاره مؤكدًا أن رؤية الرئيس السيسى واضحة وقابلة للتنفيذ وقائمة على قرارات الشرعية الدولية وبما يحقق حصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



