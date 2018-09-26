اليوم.. الحكم في 6 دعاوى تطالب بعزل 7 أعضاء بمجلس نقابة الصيادلة

تصدر محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمها في 6 دعاوى يطالبون بعزل 7 من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة من مناصبهم، وتصعيد غيرهم، خلال الجمعية العمومية التى عقدت برئاسة الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة.





واختصمت الدعاوى رقم 44539/44453/44388/44383/44552/44451 لسنة 72 قضائية، نقيب الصيادلة.



