وكيل رياضة البرلمان يشن هجوما ناريا على اتحاد الكرة

شن النائب رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، هجوما على اتحاد الكرة، قائلا: يجب محاسبة كل أعضائه على الفشل الذريع وإخفاقهم الكبير فى إدارة ملف الرياضة فى مصر، وفضيحة كأس العالم، وهذا ما سيكون فى مستهل دور الانعقاد الرابع بمجلس النواب داخل لجنة الشباب والرياضة.



وانتقد وكيل لجنة الشباب والرياضة فى بيان صحفى له اليوم، الأخبار التى تم تداولها بشأن ترشح النائب ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، لرئاسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خاصة بعدما أعلن النائب فرج عامر، عدم خوض انتخابات رئاسة اللجنة فى دور الانعقاد المقبل، قائلا: ليس من المعقول أن يتولى رئاسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عضو فى اتحاد الكرة، المنتظر محاسبتهم تحت القبة على الفشل فى إدارة الملف، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها عدم كشف مخالفات اتحاد الكرة، مؤكدا أن أعضاء اللجنة لن يسمحوا بهذا الأمر.



وأكد الزياتى، أنه لن يترشح على رئاسة اللجنة حتى لا يخيل للبعض طمعه فى رئاسة اللجنة برفضه لترشح النائب ثروت سويلم، ولكن أعضاء اللجنة جميعهم يريدون محاسبة اتحاد الكرة على الفشل والإخفاق، ولهذا لن يسمحوا بتولى عضو من الاتحاد رئاسة اللجنة، مطالبا سرعة إرسال تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة بشأن مخالفات كأس العالم.