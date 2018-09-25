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عضو لجنة الصحة بالبرلمان عن إعلانات الأدوية: جريمة يعاقب عليها القانون

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:25 م
النائبة شيرين فراج
النائبة شيرين فراج
توك شو
علقت شيرين فراج، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، عن الأدوية التي يتم الإعلان عنها بالبرامج التليفزيونية دون رقابة ومن أطباء غير مؤهلين، قائلة: «دي جريمة يعاقب عليها القانون لأن المعني بكتابة الأدوية هو الطبيب».

وأضافت "فراج"، خلال حوارها ببرنامج "بلدنا أمانة"، المُذاع عبر فضائية "إل تي سي"،: «أي حد بيعمل إعلان أدوية مشكلة كبيرة لأنها تسبب أزمات»، لافتة إلي أن وزارة الصحة تسعي للقضاء علي إعلانات الأدوية التي تضر المواطنين.

وأشارت إلي أن توقف شركات قطاع الأعمال عن إنتاج بعض الأدوية، أدي إلي سيطرة بعض القطاعات علي أنواع معينة من الأدوية.

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