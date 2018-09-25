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تصفيق حاد للرئيس السيسي عقب انتهاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:11 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حسام الحارتي
شهدت قاعة الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها رقم 73 تصفيقا حادا عقب انتهاء كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام رؤساء العالم .

حث الرئيس في كلمته علي ضرورة وقف النزاعات ومقاومة الارهاب والاعتراف بالقدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

وأكد إن مصر في طليعة الدول الداعمة للحل السياسي للأزمة السورية والليبية واليمنية، وترفض استغلال أزمات سوريا كوسيلة لتحقيق أطماع أو تكوين بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف .

اشار الرئيس السيسى فى كلمته إلى دعم مصر للدول الأفريقية وفى الشرق الأوسط لمحاربة الإرهاب وأكد أن حجم التمويل والاتصال الذى تحصل عليه الجماعات المتطرفة يشير إلى أنه لا مناص من بناء منظومة عالمية لمكافحة الإرهاب حيثما وجد ومواجهة كل من يدعمه بأي شكل.

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