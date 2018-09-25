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برلمان

حماة الوطن: خطاب السيسي أمام الأمم المتحدة كاشف لأزمات العالم

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:28 م
صدى البلد
عبدالله خالد
أكد ممدوح حافظ أمين تنظيم جنوب القاهرة بحزب حماة الوطن أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة شامل وكاشف للأزمات التي يعاني منها العالم ومنطقة الشرق الأوسط، كما وضع حلولا وآليات جذرية لمواجهة هذه الأزمات.

وقال حافظ في بيان له إن الرئيس السيسي كشف عن جهود مصر في استعادة الهوية الوطنية والحفاظ على الدول المصرية بعد أن حاولت جماعة الإخوان الإرهابية اختطافها، مشيرا إلى أن مصر نجحت في الحفاظ على وحدة أبناء الوطن رغم الصراعات والنزاعات التي تعج بالمنطقة.

وأشار حافظ إلى أن الرئيس السيسي كشف عن الازدواجية التي يتعامل بها المجتمع الدولي في الكثير من القضايا ، مشددا على ضرورة إعادة بناء منظومة الأمم المتحدة حتى تستطيع ان تقوم بدورها بموضوعية وتحتفظ بمصداقيتها.

وأوضح حافظ أن مصر تقوم بدور كبير في حفظ السلام حول العالم وترفض التدخل في شئون الدولة الأخرى ولديها مبدأ ثابت هو حل النزاعات بالطرق السلمية، لافتا إلى أن التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب رائدة خاصة بعد النجاح الباهر التي حققته العملية الشاملة في سيناء.

وأكد القيادي بحزب حماة الوطن أن الإرادة السياسية للدولة المصرية استطاعت الانطلاق نحو بناء دولة تحفظ حقوق جميع المواطنين والمضي قدما نحو التنمية الشاملة في جميع المجالات.

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