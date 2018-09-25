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حوادث

مسئول سابق فى بنك يستولي على 1.374 مليون دولار من حساب عميل بتحويلات مزورة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:19 م
ضبط متهم - ارشيفية
ضبط متهم - ارشيفية
ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت مباحث الجيزة في القبض على مسئول سابق بخدمة كبار العملاء بأحد البنوك عقب استيلائه على مبلغ مليون و374 ألف دولار أمريكي بأوامر تحويلات مزورة وإيداعها في حساباته الخاصة.

وكشفت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه تم الكشف عن قيام مسئول سابق بخدمة كبار العملاء بأحد البنوك بالعجوزة باختراق حساب أحد عملاء البنك والاستيلاء على مبلغ مليون و374 ألف دولار أمريكي من الحساب بعد قيامه بعمل أوامر تحويل مزورة لحساب شركتين لتداول الأوراق المالية وإيداع المبلغ في الحسابات البنكية الخاصة به.

وألقت قوة أمنية برئاسة العميد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف باشتراكه مع شخصين آخرين في الاستيلاء على المبلغ المالي وأنكر واقعة التزوير.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلي النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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