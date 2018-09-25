طارق فهمي: الرئيس السيسي تحدث عن دور مصر الرئيسي في المنطقة

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أمام الجمعية العامة عن دور مصر الرئيسي في المنطقة، وتحدث عن النظام الدولي وخلل الأمم المتحدة.



وأضاف «فهمي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الرئيس السيسي تطرق خلال كلمته إلى الملف الفلسطيني وتكريس الفقر في الدول الإفريقية.



وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس أكد أن لدينا خبرة مصرية فريدة عن مفهوم الدولة الوطنية وطالب بإعادة وتثبيت أركان الدولة الوطنية، مضيفا أن الرئيس تحدث عن سوريا واليمن وليبيا ودور مصر المباشر في مرحلة بناء هؤلاء الدول.