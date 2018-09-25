أنغام تتخطى حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة بأغنية بخاف أفرح

حققت أغنية الفنانة أنغام الجديدة رقما قياسيا في نسب الاستماع، بعدما وصلت إلى 7 مليون و100 ألف في غضون 4 أيام من موعد طرحها على يوتيوب، وهو رقم كبير مقارنة بباقي الأغنيات التي تم طرحها خلال الفترة الحالية.



الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان وتوزيع خالد عز، ميكس وماسترنج طارق مدكور، وتريات هاني فرحات، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.



يذكر أن آخر أعمال أنغام كانت أغنية بعنوان "فاكر زمان" والذى قدمتها بالتعاون مع المطرب محمد الشرنوبى وتعد كدعاية لمهرجان الجونة السينمائى الذى ينطلق غدًا.