ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أنغام تتخطى حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة بأغنية بخاف أفرح

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:18 م
صدى البلد
سعيد فراج
حققت أغنية الفنانة أنغام الجديدة رقما قياسيا في نسب الاستماع، بعدما وصلت إلى 7 مليون و100 ألف في غضون 4 أيام من موعد طرحها على يوتيوب، وهو رقم كبير مقارنة بباقي الأغنيات التي تم طرحها خلال الفترة الحالية.

الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان وتوزيع خالد عز، ميكس وماسترنج طارق مدكور، وتريات هاني فرحات، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

يذكر أن آخر أعمال أنغام كانت أغنية بعنوان "فاكر زمان" والذى قدمتها بالتعاون مع المطرب محمد الشرنوبى وتعد كدعاية لمهرجان الجونة السينمائى الذى ينطلق غدًا.

ترشيحاتنا

ننشر نص كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

نشأت الديهي يروي تفاصيل محاولة اعتداء فلول الإخوان عليه في نيويورك

3 فنانين تقدموا لخطبتها.. كيف تغيرت ملامح ابنة عمر وسلمى بعد 10 أعوام؟

عم الطفل الباكى بسبب النوم فى المدرسة يكشف تفاصيل وسبب الواقعة.. فيديو

شاهد.. تلميذ يبكي للعودة إلى البيت لاستكمال نومه

منتخب مصر..تعرف على موعد مباراة الفراعنة المقبلة

بث مباشر .. كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي جامعة وأظهرت عجز الأمم المتحدة

محمد صلاح خارج حسابات ليفربول أمام تشيلسى

أحمد موسى: القمة المصرية الأمريكية أزعجت الأعداء .. وقطر وتركيا مجرد هوا

عمرو دياب يقود دراجة.. ودينا الشربيني تجري خلفه.. صور

العثور على سفينة توابل عمرها 400عام في قاع البحر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

تطوير نظام الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان.. صور

فيديو

أبرز رسائل الرئيس السيسي من منصة الأمم المتحدة.. فيديو
طارق فهمي: الرئيس السيسي تحدث عن دور مصر الرئيسي في المنطقة
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي جامعة وأظهرت عجز الأمم المتحدة
السيسي: مصر تستعيد مصداقيتها.. ونتمنى مستقبلا قائما على السلام وتقبل الآخر
السيسي: مصر في مقدمة الدول الداعمة للحل السياسي بـ سوريا واليمن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟