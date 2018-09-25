طبيبة أردنية تفتتح استراتيجية شباب 2030 بالأمم المتحدة

أطلق الأمين لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس استراتيجية "شباب 2030" لدعم وتمكين الشباب، من خلال توحيد وحشد جهود الدول الأعضاء والقطاع الخاص والمجتمع المدني للاستثمار في الشباب وإشراكهم في جهود التنمية.



وظهرت الأصوات الشابة في مقدمة جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتحدثت بتول الوهداني الطبيبة الأردنية الشابة حديثة التخرج ورئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب، وفق موقع الأمم المتحدة.



وتساءلت بتول إذا كان من الممكن تغيير العالم وإنهاء الحروب والقضاء على الفقر وشفاء كل الأمراض، وقالت إن كل ذلك ليس ممكنا فقط بل وعمليا أيضا؟



وأضافت بتول: "قبل أن أخلد للنوم أغلق عيني وأحلم بمستقبلي. في اليوم التالي أصحو وأتعلم وأخطط وأفكر خارج الصندوق لحل المشاكل من حولي. أتناقش مع زملائي حول كيف أن بعض السياسات غير مبررة وغير عادلة، وكيف يمكننا التعامل معها. نتطوع في جمعيات شبابية ونحدث زوبعة من حولنا ونسيطر على منصات التواصل. لدينا آمال وأحلام وعزيمة وطاقة."



وتابعت بتول الوهداني قائلة إن كونها شابة يضع على عاتقها مسؤوليات أخلاقية تجاه مجتمعها وبلدها والعالم، وأهم من ذلك جيل الشباب، مؤكدة أنها وجيلها قادرون على إحداث تغيير جوهري وإثبات مكانهم على الطاولات الدولية بين زعماء العالم.



وفازت الأردنية بتول الوهداني بمنصب رئيسة اتحاد طلبة الطب العالمي في مصر خلال الملتقى العالمي للاتحاد الذي يضم أكثر من 100 دولة.



بتول، طالبة في السنة السادسة بكلية الطب في الجامعة الأردنية، وعملت كرئيسة فرع الاتحاد في الأردن العام الماضي، وترشحت في اجتماع الاتحاد في المكسيك عام 2016 وانتخبت لتكون مسؤولة الترابط مع الجمعيات الطلابية.



