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رياضة

هوفنهايم يتخطى هانوفر.. وشالكة يسقط أمام فرايبورج بالدوري الألماني

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد رشاد
تغلب نادي هوفنهايم على نظيره هانوفر، 3-1، اليوم ، في إطار الجولة الخامسة من عمر الدوري الألماني.

سجل أهداف هوفنهايم، جوشوا برينت وبافيل كاديرابيك وإسحاق بلفوضيل في الدقائق 20 و49 و(90+3)، فيما سجل هدف هانوفر، نيكلاس فولكروج في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، فيما توقف رصيد هانوفر عند نقطتين في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز فرايبورج على شالكه، بهدف نظيف، حمل توقيع فلوريان نايديرليشنير في الدقيقة 52.

ورفع فرايبورج رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع، بينما ظل شالكه بلا نقاط في المركز الأخير.

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