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محافظات

مدير شمال سيناء الأزهرية: إعادة تأهيل الاستراحات والمعاهد بتكلفة 61 مليون جنيه

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:36 م
صدى البلد
احمد صالح
قال محمد عبدالعظيم، مدير عام المنطقة الأزهرية فى شمال سيناء أنه تم إنشاء وإعادة تأهيل عدد من المعاهد الأزهرية والاستراحات الخاصة بالأزهر الشريف فى مختلف مناطق المحافظة بتكاليف بلغت 61 مليونًا و649 ألف جنيه، وأن من بين المشروعات المنفذة فى قطاع الأزهر الشريف إنشاء 8 استراحات فى المعاهد الأزهرية فى العريش وبئر العبد والحسنة والشيخ زويد بتكلفة بلغت 10.6 مليون جنيه.

ولفت أنه تم تنفيذ 14 مشروعًا فى قطاع الأزهر الشريف على مستوى محافظة شمال سيناء، خلال السنوات الأخيرة، بتكلفة بلغت 72.2 مليون جنيه.

يذكر أنه تم تنفيذ 967 مشروعًا تنمويًا فى شتى القطاعات بشمال سيناء بتكلفة 7.2 مليون جنيه جنيه خلال 4 سنوات الماضية، وهي فترة الرئاسة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي.

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