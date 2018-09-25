برلمانية المصريين الأحرار: الرئيس أكد أن مصر أكبر مساهم في حفظ السلام

أشاد الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم والتى أكد فيها أن مصر ستظل أكبر مساهم فى عمليات حفظ السلام وأنها تتمتع بمصداقية كبيرة أمام دول العالم، لافتًا إلى أن مصر فى طليعة الدول التى تدعم الحلول السلمية فى سوريا وعدم استغلال أزمات سوريا وأنه يتعين أن تكون هناك حلول جذرية فى سوريا وليبيا.



وأضاف أبو العلا فى بيان صحفى له اليوم أن الرئيس السيسى أكد دور مصر فى تصديها للإرهاب والإرهابيين بكل قوة وحزم وأننا أصبح لدينا خبرة كبيرة فى مكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط، مشيرا إلى ترحيب مصر عقد مؤتمر دولى لمكافحة الإرهاب.



وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن مصر ظلت طوال العقود السابقة تقف بكل قوة خلف الشعب الفلسطينى وهو ما أكده الرئيس اليوم من ضرورة استئناف المفاوضات وإنجاز التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفا أن يد العرب ممدودة للسلام وأنه من الضرورى تسوية النزاعات كمبدأ مؤسس للأمم المتحدة.

