بريمن ينتزع وصافة البوندسليجا من هيرتا برلين بعد الفوز بثلاثية

فاز فريق فيردر بريمن على ضيفه هيرتا برلين، 3- 1، خلال مباراتهما اليوم، في الجولة الخامسة من الدوري الألماني.



سجل أهداف بريمن مارتن هارنيك في الدقيقة 11، وميلوس فيلكوفيتش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وماكس كروز من ضربة جزاء في الدقيقة 66، وأحرز لبرلين، لاعبه جافايرو ديلروسون في الدقيقة 53.



ورفع فيردر بريمن رصيده بذلك الفوز لـ11 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد هيرتا برلين عند 10 نقاط متراجعا من الوصافة إلى المركز الثالث.