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ديني

داعية إسلامي: تارك الصلاة ليس كافرا ولكنه عاص.. فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:38 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، إن من ترك صلوات كثيرة وجب عليه أن يقضى هذه الصلوات بواقع صلاة مع كل صلاة حاضرة.

وأضاف الروبي، فى لقائه على فضائية "ltc"، أن من ترك الصلاة متعمدا ليس كافرا ولكنه عاص ومن يقل بالكفر فهو متشدد وتكفيري.

وأشار إلى أن هذا الرجل لو مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويلقى الله تعالى بمعصيته وهو الذي سيحاسبه.

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