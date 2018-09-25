موناكو يواصل الترنح بخسارة جديدة أمام أنجيه فى الدوري الفرنسي

تواصلت معاناة فريق موناكو، في الموسم الحالي من الدوري الفرنسي، بعد سقوطه على ملعبه ووسط جماهيره، أمام نظيره أنجيه، بهدف نظيف، اليوم، في المرحلة السابعة للمسابقة.



ويدين أنجيه بالفضل في هذا الفوز، للكاميروني ستيفان باهوكين، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.



وتوقف رصيد موناكو عند 6 نقاط من انتصار وحيد و3 تعادلات، ليقبع في المركز السادس عشر، بينما تقدم أنجيه إلى منطقة الأمان، محتلا المركز الثامن برصيد 10 نقاط.