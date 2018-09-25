أبرز رسائل الرئيس السيسي من منصة الأمم المتحدة.. فيديو

في كلمة شاملة .. حملت الكثير من المعاني والرسائل السياسية الهامة للمجتمع الدولي والمنظمة الدولية، المتعلقة بالقضايا والأزمات الراهنة التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.



سرد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤية مصر وموقفها الواضح تجاه القضية الفلسطينية والأزمة السورية واليمنية، والأوضاع في ليبيا، ودور مصر في مكافحة الإرهاب بتنفيذ العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018».



فيما يلي أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي من منصة الأمم المتحدة:



- لا مجال للحلول الجزئية فى سوريا وليبيا واليمن.

- نحتاج إلى مساهمة الدول الأعضاء لتعزيز دور الأمم المتحدة.

- مصر أكبر مساهم فى العالم في عمليات حفظ السلام.

- الدول الأفريقية تعاني من نظام إقتصادي يكرس الفقر.

- الدول النامية لا تحتمل العيش فى منظومة لا تحكمها العدالة.

- مصر فى طليعة الدول الداعمة للحل السياسي فى سوريا واليمن.

- نرفض استغلال أزمات الأشقاء فى سوريا لتحقيق أطماع وتكوين بيئة حاضنة للإرهاب.

- لا مخرج من الأزمة في سوريا وكارثة اليمن إلا باستعادة الدولة الوطنية

- يد الدول العربية لازالت ممتدة بالسلام والقدس الشرقية عاصمة فلسطين.

- مصر تلعب دورا مركزيا لإعادة بناء ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية.

- لابد من تفعيل النظام الدولي القائم على المواطنة والمساواة.

- الأمم المتحدة تتمتع بمصداقية أمام العالم كله وأمامها دور تؤديه لخدمة الشعوب.

- يجب الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

- الحفاظ على قوام الدولة أولوية أساسية لسياسة مصر الخارجية.

- نرحب بمبادرة الأمم المتحدة لعقد مؤتمر لمحاربة الإرهاب.

- نتطلع لتعزيز الشراكة بين الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة عبر برامج ذات مردود ملموس على القارة.

- يجب حشد الموارد لمساعدة الدول الخارجة من نزاعات.

- يجب الالتزام بإيجاد حلول سلمية مستدامة للنزاعات الدولية.

- لا بد من بناء منظومة عالمية لمواجهة الإرهاب.

- يجب معالجة القصور في المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان.

- مصر تمتلك أساسا دستوريا راسخا لحماية حقوق الإنسان بأسمى معانيها.

- قضية الشباب وتمكين المرأة والتكنولوجيا في طليعة أولويات مجموعة 77 والصين.

- مصر تستعيد مصداقيتها ونتمنى مستقبلا قائما على السلام وتقبل الآخر.

- مصر أطلقت العملية الشاملة سيناء 2018 لمكافحة الإرهاب.

