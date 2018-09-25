برلمانية: خطاب الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة اتسم بالصراحة والوضوح

وصفت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنه قوى وصريح وواضح، وبمثابة محاكمة للأمم المتحدة لسكوتها عما يحدث فى الدول العربية، مضيفة أن كلمته عن حقوق الإنسان كانت واضحة وقوية فى حق الإنسان فى حياة كريمة وتعليم جيد نحن دول تنشر ثقافة السلام وتدعو للسلام العادل والشامل في المنطقة ولسنا دعاة حرب، ولابد من حلول شاملة للقضايا بكل مصداقية، حيث أشار الرئيس في خطابه إلى أنه كيف نلوم عربيا يتساءل عن مصداقية الأمم المتحدة في الوقت التي تواجه بلاده موجة من التفكك.



وأشارت مارجريت عازر إلى أن كلمة الرئيس السيسى ضربت مثالًا قويًا لشعب مصر العظيم وحفاظه على دولته القومية واستعادة مكانتها الإقليمية، وما حملته من الرسائل الهامة لجميع دول العالم الذى يجب عليه أن يعى جيدًا كل ما جاء به، خاصة التزام الدول الأعضاء تجاه الأمم المتحدة لنشر قيم السلام.



كما أشادت وكيلة لجنة حقوق الإنسان بما جاء بكلمة الرئيس السيسى التى تطرقت للحلول السلمية المستدامة للنزاعات الدولية، وتوفير الإرادة السياسية لاستئناف المفاوضات وإنجاز التسوية وفقًا لهذه المرجعيات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مردفا: "يد العرب لا تزال ممدودة للسلام وشعوبنا تستحق أن تطوى هذه الصفحة المحزنة فى تاريخها.