طارق فهمي: الرئيس السيسي أكد أن مصر لا تتدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن لدى مصر خبرة فريدة في التعامل مع مفهوم الدولة الوطنية، وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأضاف «فهمي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الرئيس السيسي أكد أن مصر لا تتدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة.



وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الرئيس السيسي طالب بالالتزام بالحلول السلمية وفقا للمنهج المصري، لذلك الأمم المتحدة يجب أن يكون لها دور إيجابي ومباشر في مرحلة بناء الدول.

