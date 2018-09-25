ريال سوسيداد يتعادل 2-2 مع رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

تعادل فريقا ريال سوسيداد، ورايو فاليكانو بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ملعب "انويتا"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم.



أحرز هدفا ريال سوسيداد، جون باوتيستا في الدقيقة 5، وويليان جوسي دي سيلفا في الدقيقة 78، فيما أحرز هدفا رايو فاليكانو، لويس أدفينكولا في الدقيقة 31 والثاني في الدقيقة 36 من ركلة جزاء.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ريال سوسييداد إلى 8 نقاط في المركز السابع، ورصيد رايو فاليكانو إلى 4 نقاط في المركز الـ18.