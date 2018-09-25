الخارجية: خطاب الرئيس بالأمم المتحدة أبلغ تعبير عن ارتباط مصر بالأمة العربية وأفريقيا

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بما حواه من مبادئ وقضايا ذات أولوية للعمل الدولي، أبلغ تعبير عن ارتباط مصر العضوى بقضايا أمتها العربية والأفريقية والدول النامية.



وأضاف "ابو زيد في تغريدة على موقع التدوينات القصير "تويتر" مصر اليوم لم تتحدث عن نفسها فحسب.. وإنما تحدثت نيابة عن ملايين الشعوب".