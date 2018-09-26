وزير النقل: 2020 نقلة تاريخية لهيئة السكك الحديدية

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن هيئة السكك الحديدية تسعى منذ عام 2009 لتحديد صفقة عربات جديدة، مضيفا أن العربات المتواجدة الآن تصل عمرها إلي 45 عامًا.



وأضاف "عرفات" في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع عبر فضائية "دي ام سي "، أن الفترة الحالية تشهد تطورًا غير مسبوق في هيئة السكك الحديدية، مؤكدا ان عام" 2020" يشهد تغيرًا تاريخيًا للهيئة بأكملها.



اكد انه تم التعاقد اليوم علي" 1300" عربة سكة حديد جدية، بالإضافة الي توقيع عقد صيانة لمدة 15 عاما، وأنه تم اختيار مصنع 200" الحربي من جانب التحالف الروسي - المجري، من اجل صيانة القطارات، وتوافر جميع الامكانيات بداخله.



أشار وزير النقل الى ان عربات الدرجة الثالثة ستكون بمثابة الـ "vip" .

