جوتيريش يشيد بقيادة مصر الفعالة لمجموعة الـ 77 خلال لقائه مع السيسي

ذكر موقع منظمة الأمم المتحدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على هامش اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.





وأضاف الموقع أن جوتيريش وجه التحية لمصر وأشاد بقيادتها الفعالة لمجموعة الدول الـ 77 التي تتولى مصر رئاستها هذا العام.





وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء دعم مصر لجهود الأمم المتحدة فى تحقيق السلم والأمن الدوليين.





وتبادل الرئيس السيسي مع جوتيريش وجهات النظر حول عدد القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات في الشرق الأوسط وأفريقيا.



