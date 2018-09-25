طارق فهمي: السيسي كرر كلمة المصداقية فى كلمته أمام الأمم المتحدة 7 مرات

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس السيسي وجه رسائل واضحة للعالم خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة .



وأضاف «فهمي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الرئيس السيسي كرر كلمة المصداقية فى كلمته أمام الجمعية العامة 7 مرات.



وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الرئيس السيسي أكد أن مصر شاركت في تأسيس الأمم المتحدة، مضيفا أن الرئيس نوه إلى التركيز على المشكلات التى تواجه الأمم المتحدة وإصلاح المشكلات التي تواجه المنظمة.