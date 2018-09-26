الغباشي: كلمة السيسي بالأمم المتحدة طرحت وجهة النظر المصرية إزاء القضايا الدولية

قال مختار الغباشي، المحلل السياسي ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن كلمة الرئيس السيسى اليوم بالأـمم المتحدة هى كلمة طرحت وجهة النظر المصرية إلى حد كبير فيما هو مرتبط بالقضايا المتواجدة بالمنطقة والرؤية المصرية للإصلاح الاقتصادى والاستثمارى الموجودة فى الداخل.





وأضاف "الغباشى" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه عندما نتحدث عن كلمة للرئيس السيسى أو أى ممثل لدولة حاضرة بالأمم المتحدة فهو يشرح وجهة نظر الدولة فيما هو مرتبط بالوضع الداخلى والإقليمى والدولى ولكن القضية ليست فى الكلمة وانما هى فى مدى وجود حراك فى المجتمع الدولي للوصول الى تسويات لحل المشاكل التى تعرض خلال الاجتماعات .



