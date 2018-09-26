وزير النقل لـ المواطنين: اصبروا معانا سنة ونص على السكة الحديد

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أنه تم التعاقد على "1300"، عربة سكة حديدة جديدة منها "500" عربة مكيفة وجه قبلي، ومثلها وجه بحري بنظام التهوية الديناميكية.





وأضاف "عرفات" في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية، "دي إم سي" أن البروتوكول الذي تم توقيعه، سيشمل أيضًا "90"، عربة درجة أولى مكيفة و"180" عربة درجة تانية مكيفة و"30"، عربة بوفيه مكيفة.





وأكد، أنه كان مخططا وجود تلك العربات منذ عام "2010"، مضيفا أن البرنامج الحكومي أصبح واضحا الآن، و2020 هو عام التغيير لهيئة السكك الحديدية .



