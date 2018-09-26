ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزير النقل لـ المواطنين: اصبروا معانا سنة ونص على السكة الحديد

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 12:43 ص
صورة ارشفية
صورة ارشفية
حسام الحارتي
أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أنه تم التعاقد على "1300"، عربة سكة حديدة جديدة منها "500" عربة مكيفة وجه قبلي، ومثلها وجه بحري بنظام التهوية الديناميكية.

وأضاف "عرفات" في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية، "دي إم سي" أن البروتوكول الذي تم توقيعه، سيشمل أيضًا "90"، عربة درجة أولى مكيفة و"180" عربة درجة تانية مكيفة و"30"، عربة بوفيه مكيفة.

وأكد، أنه كان مخططا وجود تلك العربات منذ عام "2010"، مضيفا أن البرنامج الحكومي أصبح واضحا الآن، و2020 هو عام التغيير لهيئة السكك الحديدية .

ووجّه وزير النقل رسالة إلي المواطنين قائلاً: "اصبروا معانا السنة ونص الجايين دول الأهم بالنسبة للسكة الحديد".

ترشيحاتنا

بث مباشر .. كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

رئاسة الجمهورية تكشف أهم محاور كلمة الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة .. فيديو

وفاة الفنانة سهير فخري حماة رانيا فريد شوقي

القضاء السويسري يصفع bein sports القطرية.. ويتوعد ناصر الخليفي

مدافع النجمة يوجه تحذيرا شديد اللهجة للاعبي الأهلي قبل المواجهة النارية

وزير النقل لـ المواطنين: اصبروا معانا سنة ونص على السكة الحديد

شاهد.. تلميذ يبكي للعودة إلى البيت لاستكمال نومه

خطاب ترامب في الأمم المتحدة.. عاصفة من السخرية.. وقفزة نحو العزلة والتعصب

داعية إسلامي: تارك الصلاة ليس كافرا ولكنه عاص.. فيديو

أردوغان يغادر قصرين رئاسيين فى إسطنبول وينتقل إلى قصر جديد.. لهذا السبب

مسئول سابق فى بنك يستولي على 1.374 مليون دولار من حساب عميل بتحويلات مزورة

أنام ربع ساعة بس.. تعليق ناري من معتز الدمرداش على الطفل الباكي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

تطوير نظام الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان.. صور

فيديو

طارق فهمي: الرئيس السيسي أكد أن مصر لا تتدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة
استشاري: 5 نصائح للمرأة الحامل لتجنب مشاكل وآلام العظام بعد الولادة.. فيديو
طارق فهمي: السيسي كرر كلمة المصداقية فى كلمته أمام الأمم المتحدة 7 مرات
24 رسالة في كلمة الرئيس السيسي من منصة الأمم المتحدة.. فيديو
طارق فهمي: الرئيس السيسي تحدث عن دور مصر الرئيسي في المنطقة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟